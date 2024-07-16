Володин запустил опрос о необходимости полного запрета электросамокатов
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале опубликовал опрос о том, стоит ли полностью убрать из городов электросамокаты.
"В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам", — отметил Володин.
Он попросил подписчиков выбрать из трёх вариантов ответа — "да", "нет" и "всё равно". К настоящему моменту большинство считает, что электросамокаты всё-таки нужно запретить полностью.
В Госдуме уже не один месяц ломают голову над тем, как можно сделать электросамокаты более безопасными для их водителей и для окружающих. Ранее депутаты ГД рассмотрели в первом чтении законопроект о введении высоких штрафов за нарушения при езде на подобных видах транспорта. Тем временем в Москве судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у владельца после ДТП.