Володин запустил опрос о необходимости полного запрета электросамокатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале опубликовал опрос о том, стоит ли полностью убрать из городов электросамокаты.

"В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам", — отметил Володин.