Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 06:35

Володин запустил опрос о необходимости полного запрета электросамокатов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале опубликовал опрос о том, стоит ли полностью убрать из городов электросамокаты.

"В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам", — отметил Володин.

Он попросил подписчиков выбрать из трёх вариантов ответа — "да", "нет" и "всё равно". К настоящему моменту большинство считает, что электросамокаты всё-таки нужно запретить полностью.

В МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах
В МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах

В Госдуме уже не один месяц ломают голову над тем, как можно сделать электросамокаты более безопасными для их водителей и для окружающих. Ранее депутаты ГД рассмотрели в первом чтении законопроект о введении высоких штрафов за нарушения при езде на подобных видах транспорта. Тем временем в Москве судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у владельца после ДТП.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров