В Москве начали конфисковывать электросамокаты после ДТП
Судебные приставы впервые изъяли электросамокат у владельца после ДТП в Москве
Судебные приставы изъяли электросамокат московского студента-дизайнера, который в состоянии опьянения сбил пожилую женщину. Об этом сообщает Главное управление ФССП по столице.
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"В связи с повторным характером правонарушения суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев", — уточнили в главке.
Студент уже осознал вину. Он сам пришёл в отделение и передал судебному приставу электросамокат фирмы Dualtron Ultra. Сотрудник составил акт изъятия и передал транспортное средство для обращения в доход государства. В ФССП отметили, что конфискация электросамоката у виновника ДТП стала первым подобным прецедентом в Москве.
Ранее Life.ru рассказывал, что в МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах до 8 км/ч. Там напомнили, что Правительство РФ до 2025 года утвердило дорожную карту по урегулированию развития СИМ, к которым также относятся электросамокаты.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве