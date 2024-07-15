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15 июля, 18:51

В Москве начали конфисковывать электросамокаты после ДТП

Судебные приставы впервые изъяли электросамокат у владельца после ДТП в Москве

Судебные приставы изъяли электросамокат московского студента-дизайнера, который в состоянии опьянения сбил пожилую женщину. Об этом сообщает Главное управление ФССП по столице.

Видео © Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

"В связи с повторным характером правонарушения суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев", — уточнили в главке.

Студент уже осознал вину. Он сам пришёл в отделение и передал судебному приставу электросамокат фирмы Dualtron Ultra. Сотрудник составил акт изъятия и передал транспортное средство для обращения в доход государства. В ФССП отметили, что конфискация электросамоката у виновника ДТП стала первым подобным прецедентом в Москве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах до 8 км/ч. Там напомнили, что Правительство РФ до 2025 года утвердило дорожную карту по урегулированию развития СИМ, к которым также относятся электросамокаты.

Обложка ©

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Андрей Бражников
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