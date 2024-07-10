Госдума в I чтении одобрила закон о штрафах за пьяную езду на электросамокате

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности за нарушения правил дорожного движения. Это решение было озвучено на пленарном заседании. В поддержку закона высказались 348 парламентариев.

Депутаты предложили штрафовать за езду в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За превышение скорости нужно будет выложить от 500 до 5 тыс. рублей. Если же самокатчик причинит при ДТП лёгкий вред здоровью другому участнику движения, то штраф может достичь 5 тыс. рублей. Если же речь идёт о более тяжёлых травмах, то сумма может вырасти до 15 тыс. рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести административное наказание в 1 тысячу рублей.