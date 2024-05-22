Собянин рассказал Life.ru, запретят ли самокатчикам ездить по тротуарам в Москве
Собянин не считает нужным запрещать электросамокатам ездить по тротуарам
В Москве не будут запрещать электросамокатам ездить по тротуарам, однако тех, кто нарушает правила дорожного движения, нужно жёстко контролировать. Об этом Life.ru рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал Life.ru, запретят ли самокатчикам ездить по тротуарам в Москве. Видео © Life.ru
"Надо, конечно, жёстче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт. Надо, конечно, искать компромисс", — подчеркнул градоначальник.
По мнению Собянина, нужно жёстче регулировать процессы — ГИБДД должны помогать городские видеокамеры с системой искусственного интеллекта и сами кикшеринговые службы.
АГН "Москва"