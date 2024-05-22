Собянин рассказал Life.ru, запретят ли самокатчикам ездить по тротуарам в Москве

В Москве не будут запрещать электросамокатам ездить по тротуарам, однако тех, кто нарушает правила дорожного движения, нужно жёстко контролировать. Об этом Life.ru рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Надо, конечно, жёстче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно всё запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это вечный конфликт. Надо, конечно, искать компромисс", — подчеркнул градоначальник.