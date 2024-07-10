Госдума собирается ввести высокие штрафы для лихачей на электросамокатах

Депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект о введении высоких штрафов за нарушения при езде на электросамокате или других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал в своём телеграм-канале представитель ГД Вячеслав Володин.

"Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей", — подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, в этом году количество дорожных происшествий с участием электросамокатов выросло уже в 2,5 раза по сравнению с таким же отрезком годом ранее. Некоторые из них, отметил Володин, привели к летальному исходу.

С 1 марта 2023 года действуют ПДД для СИМ, однако они не предусматривают никакой ответственности за нарушения. Теперь Госдума собирается изменить ситуацию, введя высокие штрафы за превышение скоростного режима, неправильное движение по дороге, тротуару и пешеходным зонам. Также наказуемы станут оставление места ДТП, управление в пьяном виде или отказ от теста на содержание алкоголя в крови.

"Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан", — утверждает представитель ГД.