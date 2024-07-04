На Кубани двое мужчин на электросамокате сбили женщину и сбежали, она сама вызывала скорую

На видео с камер видно, что женщина спокойно шла по улице, как вдруг двое мужчин на самокате на полной скорости влетели в неё со спины, после чего пострадавшая долго не могла подняться. Позже выяснилось, что во время столкновения она сломала ногу, получила ушиб мягких тканей, а также разбила телефон. При этом молодые люди не стали дожидаться медиков на месте, а поспешили скрыться с места происшествия. Женщина сама вызвала себе скорую. Теперь лихачам грозит уголовное преследование. СК уже их ищет.