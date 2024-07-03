В Крыму родственница депутата на электросамокате сбила коляску с ребёнком и сбежала с места ЧП

В Крыму несовершеннолетняя девочка на электросамокате снесла коляску с ребёнком. Малышку всю залило кровью, в больнице ей зашивали раны на лице. Как сообщает SHOT, нарушительницей оказалась родственница местного депутата.

Момент после столкновения. Видео © SHOT

Всё произошло в Гагаринском парке в Симферополе. Школьница на полной скорости врезалась в коляску, в которой находилась полуторагодовалая малышка. Ребёнку рассекло лоб, в больнице ей экстренно пришлось зашивать раны.

Пострадавшая девочка. Фото © SHOT

Девочка, которая в них врезалась, быстро извинилась и поспешила покинуть место ЧП, закрыв лицо от камеры. Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, позже её видели на том же месте. Она как ни в чём не бывало гоняла на окровавленном самокате.

Виновница ДТП с электросамокатом. Фото © SHOT

Как оказалось, нарушительница — из очень влиятельной семьи. Она приходится родственницей депутату Госсовета Крыма, а также нескольким крупным бизнесменам региона.