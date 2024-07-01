Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 11:53

В Анапе подросток на гидроцикле сбил маленькую девочку

Гидроцикл, на котором в Анапе сбили девочку. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Гидроцикл, на котором в Анапе сбили девочку. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Анапе подросток на гидроцикле сбил маленькую девочку, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Всё произошло 30 июня в районе посёлка Витязево.

"Несовершеннолетний, не справившись с управлением гидроциклом, вылетел на участок береговой линии и по касательной задел несовершеннолетнюю девочку 2014 года рождения", — говорится в сообщении.

На место вызвали скорую помощь, врачи не выявили у ребёнка серьёзных травм. Ведомство начало проверку.

Орский ревнивец подговорил друга переехать на авто свою бывшую и её нового ухажёра
Орский ревнивец подговорил друга переехать на авто свою бывшую и её нового ухажёра

Ранее в Красноярском крае сотрудник полиции изящно обезвредил пьяного лихача, разъезжавшего по людному пляжу. Правоохранитель запрыгнул в салон внедорожника и заставил мужчину остановиться. Против задержанного составили несколько административных протоколов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров