В Анапе подросток на гидроцикле сбил маленькую девочку, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Всё произошло 30 июня в районе посёлка Витязево.

"Несовершеннолетний, не справившись с управлением гидроциклом, вылетел на участок береговой линии и по касательной задел несовершеннолетнюю девочку 2014 года рождения", — говорится в сообщении.

На место вызвали скорую помощь, врачи не выявили у ребёнка серьёзных травм. Ведомство начало проверку.