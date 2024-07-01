В Анапе подросток на гидроцикле сбил маленькую девочку
Гидроцикл, на котором в Анапе сбили девочку. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Анапе подросток на гидроцикле сбил маленькую девочку, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Всё произошло 30 июня в районе посёлка Витязево.
"Несовершеннолетний, не справившись с управлением гидроциклом, вылетел на участок береговой линии и по касательной задел несовершеннолетнюю девочку 2014 года рождения", — говорится в сообщении.
На место вызвали скорую помощь, врачи не выявили у ребёнка серьёзных травм. Ведомство начало проверку.
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