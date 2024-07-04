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4 июля, 12:12

Родственница крымского депутата, сбившая ребёнка на электросамокате, избежала наказания

SHOT: Школьница, сбившая ребёнка на электросамокате в Крыму, избежала наказания

Школьница из Крыма, сбившая на электросамокате коляску с маленькой девочкой, не понесёт ответственности за содеянное. Об этом SHOT рассказала мама пострадавшей.

Виновница ДТП с электросамокатом. Фото © SHOT

Виновница ДТП с электросамокатом. Фото © SHOT

Женщина вместе с мужем пошла в полицейский участок, где встретилась с виновницей ДТП и её матерью. Самокатчица извинилась перед пострадавшей семьёй, однако от её родных предложений о материальной помощи не последовало. Кроме того, по словам родителей травмированной малышки, наказания 12-летняя школьница не получит, её лишь "припугнули" правоохранители, чтобы та впредь не гоняла по тротуарам.

Пострадавшая девочка. Фото © SHOT

Пострадавшая девочка. Фото © SHOT

В Москве подросток сбросил самокат с рампы и проломил череп 5-летней девочке
В Москве подросток сбросил самокат с рампы и проломил череп 5-летней девочке

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму несовершеннолетняя девочка на электросамокате снесла коляску с ребёнком. Малышку всю залило кровью, в больнице ей зашивали раны на лице. Девочка, которая в них врезалась, быстро извинилась и уехала с места ЧП. Позже выяснилось, что нарушительница ПДД приходится родственницей депутату Госсовета Крыма, а также нескольким крупным предпринимателям.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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