Самокатчикам напомнили о штрафах за неправильную парковку и езду вдвоём

Россиянам рассказали, как жаловаться на электросамокатчиков за неправильную парковку, езду вдвоём и другие нарушения. Как пишет URA.ru, нарушителям может грозить как блокировка аккаунта, так и штраф до 100 тысяч рублей.

В этом году штрафы для электросамокатчиков сильно выросли. Так, к примеру, в 2024 году за езду вдвоём на одном самокате придётся заплатить пять тысяч рублей вместо прежних 800 рублей. За использование самокатов несовершеннолетними — 10 тысяч рублей. Нарушение парковки — 500 рублей. А различные ДТП по вине водителя СИМ могут облагаться штрафом до 100 тысяч рублей в зависимости от того, кто и как сильно пострадал в аварии.