Самокатчикам напомнили о штрафах за неправильную парковку и езду вдвоём
URA.ru: За езду вдвоём на одном самокате грозит штраф в размере 5 тысяч рублей
Россиянам рассказали, как жаловаться на электросамокатчиков за неправильную парковку, езду вдвоём и другие нарушения. Как пишет URA.ru, нарушителям может грозить как блокировка аккаунта, так и штраф до 100 тысяч рублей.
В этом году штрафы для электросамокатчиков сильно выросли. Так, к примеру, в 2024 году за езду вдвоём на одном самокате придётся заплатить пять тысяч рублей вместо прежних 800 рублей. За использование самокатов несовершеннолетними — 10 тысяч рублей. Нарушение парковки — 500 рублей. А различные ДТП по вине водителя СИМ могут облагаться штрафом до 100 тысяч рублей в зависимости от того, кто и как сильно пострадал в аварии.
Ранее в МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах до 8 км/ч. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Сергей Колунов. Там напомнили, что Правительство РФ до 2025 года утвердило дорожную карту по урегулированию развития СИМ, к которым относятся и электросамокаты, а также по обеспечению безопасности дорожного движения во время их использования.