Сильный пожар охватил яхту "Эврика", пришвартованную в порту Сочи
В морском порту города Сочи загорелась яхта, пришвартованная к пирсу яхта "Эврика". Life.ru публикует кадры, снятые очевидцами.
Яхта "Эврика" полыхает на у пирса в морском порту Сочи. Видео © Life.ru
На кадрах видно, что гуляющие по пирсу люди встревожены ситуацией, но не паникуют. Большинство очевидцев довольно лениво отходят подальше, также немало и тех, кто, несмотря звучащие из толпы предупреждения об угрозе взрыва, продолжает снимать пожар на камеру.
Пожар на "Эврике" в сочинском порту. Фото © Life.ru
Пожар на "Эврике" в сочинском порту. Фото © Life.ru
Накануне Life.ru рассказывал о пожаре наземного транспорта в Петербурге. В Северной столице внезапно загорелась стоянка маршрутных автобусов на улице Днепропетровской. Ход расследования происшествия контролирует прокуратура.
Life.ru