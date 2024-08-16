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16 августа, 15:21

Сильный пожар охватил яхту "Эврика", пришвартованную в порту Сочи

В морском порту города Сочи загорелась яхта, пришвартованная к пирсу яхта "Эврика". Life.ru публикует кадры, снятые очевидцами.

Яхта "Эврика" полыхает на у пирса в морском порту Сочи. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что гуляющие по пирсу люди встревожены ситуацией, но не паникуют. Большинство очевидцев довольно лениво отходят подальше, также немало и тех, кто, несмотря звучащие из толпы предупреждения об угрозе взрыва, продолжает снимать пожар на камеру.

Пожар на "Эврике" в сочинском порту. Фото © Life.ru

Пожар на "Эврике" в сочинском порту. Фото © Life.ru

Пожар на "Эврике" в сочинском порту. Фото © Life.ru

Пожар на "Эврике" в сочинском порту. Фото © Life.ru

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Life.ru

Юрий Лысенко
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