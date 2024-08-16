Сильный пожар охватил яхту "Эврика", пришвартованную в порту Сочи

На кадрах видно, что гуляющие по пирсу люди встревожены ситуацией, но не паникуют. Большинство очевидцев довольно лениво отходят подальше, также немало и тех, кто, несмотря звучащие из толпы предупреждения об угрозе взрыва, продолжает снимать пожар на камеру.