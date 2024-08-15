Мощный пожар охватил автобусную стоянку в Петербурге
Прокуратура разбирается в причинах пожара на автобусной стоянке в Петербурге
В Петербурге разбираются в обстоятельствах пожара, который охватил пассажирские автобусы, припаркованные на стоянке по ул. Днепропетровской. Об этом сообщили в местной прокуратуре.
"В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей", — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. Следователи уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам".