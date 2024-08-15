Мощный пожар охватил автобусную стоянку в Петербурге

В Петербурге разбираются в обстоятельствах пожара, который охватил пассажирские автобусы, припаркованные на стоянке по ул. Днепропетровской. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

"В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей", — говорится в сообщении прокуратуры.