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15 августа, 15:32

Мощный пожар охватил автобусную стоянку в Петербурге

Прокуратура разбирается в причинах пожара на автобусной стоянке в Петербурге

Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербург

Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербург

В Петербурге разбираются в обстоятельствах пожара, который охватил пассажирские автобусы, припаркованные на стоянке по ул. Днепропетровской. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербург

Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербург

"В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. Следователи уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам".

Александра Мышляева
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