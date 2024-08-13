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13 августа, 04:57

Пожар в иркутской многоэтажке унёс жизнь девятимесячной девочки

Девятимесячная девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме в Байкальске

Спасатели сумели потушить огонь, охвативший 12 квадратных метров, и спасли одного человека. Обложка © Telegram / МЧС Иркутской области

Спасатели сумели потушить огонь, охвативший 12 квадратных метров, и спасли одного человека. Обложка © Telegram / МЧС Иркутской области

В ночь на понедельник в Байкальске разразился пожар в многоквартирном доме. Как сообщило ведомство МЧС в своём телеграм-канале, в результате трагедии погиб девятимесячный ребёнок.

В ходе пожара в иркутской многоэтажке погибла 9-месячная девочка. Фото © Telegram / МЧС Иркутской области

В ходе пожара в иркутской многоэтажке погибла 9-месячная девочка. Фото © Telegram / МЧС Иркутской области

В одной из квартир, где вспыхнули вещи, находились мужчина, его гостья из Иркутска и её ребёнок. Внезапно запах дыма заставил их покинуть помещение. Однако дорога к соседней комнате, где оставалась девочка, оказалась заблокированной пламенем.

Команда спасателей МЧС России, включающая шесть специалистов и две единицы техники, оперативно прибыла на место. Они сумели потушить огонь, охвативший 12 квадратных метров, и спасли одного человека. Несмотря на все усилия, 9-месячную девочку спасти не удалось.

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Ранее в подмосковной Лобне произошёл крупный пожар в жилом доме с мансардой, площадь которого составила 200 квадратных метров. По информации МЧС России, в результате происшествия погибли два человека, ещё трое были госпитализированы.

Кирилл Сосновских
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