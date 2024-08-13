Пожар в иркутской многоэтажке унёс жизнь девятимесячной девочки

В ночь на понедельник в Байкальске разразился пожар в многоквартирном доме. Как сообщило ведомство МЧС в своём телеграм-канале, в результате трагедии погиб девятимесячный ребёнок.

В ходе пожара в иркутской многоэтажке погибла 9-месячная девочка. Фото © Telegram / МЧС Иркутской области

В одной из квартир, где вспыхнули вещи, находились мужчина, его гостья из Иркутска и её ребёнок. Внезапно запах дыма заставил их покинуть помещение. Однако дорога к соседней комнате, где оставалась девочка, оказалась заблокированной пламенем.

Команда спасателей МЧС России, включающая шесть специалистов и две единицы техники, оперативно прибыла на место. Они сумели потушить огонь, охвативший 12 квадратных метров, и спасли одного человека. Несмотря на все усилия, 9-месячную девочку спасти не удалось.