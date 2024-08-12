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11 августа, 23:25

Два человека стали жертвами пожара в подмосковной Лобне

МЧС: На пожаре в жилом доме в Московской области погибли два человека

В подмосковной Лобне сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре, площадь которого составляла 200 квадратных метров. Как сообщили в своём телеграм-канале сотрудники аварийно-спасательной службы, в результате случившегося погибли два человека.

Пожар в подмосковной Лобне. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве рассказали, что в Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой. Из огня удалось вытащить шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

"Ещё 18 жильцов вывели на улицу. <…> К сожалению, два человека погибли", — говорилось в сообщении.

Там также было указано, что госпитализировали трёх человек. На месте инцидента находятся 35 специалистов и семь единиц техники.

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Ранее Life.ru писал, что в Миасском городском округе Челябинской области произошёл трагический инцидент: ребёнок погиб при пожаре в бане. Всё началось с того, что трое подростков, находясь на отдыхе у Чернореченского разреза, остались без присмотра взрослых.

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Telegram / МЧС России

Алексей Соловьёв
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