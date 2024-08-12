Два человека стали жертвами пожара в подмосковной Лобне

В подмосковной Лобне сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре, площадь которого составляла 200 квадратных метров. Как сообщили в своём телеграм-канале сотрудники аварийно-спасательной службы, в результате случившегося погибли два человека.

Пожар в подмосковной Лобне. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве рассказали, что в Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой. Из огня удалось вытащить шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

"Ещё 18 жильцов вывели на улицу. <…> К сожалению, два человека погибли", — говорилось в сообщении.

Там также было указано, что госпитализировали трёх человек. На месте инцидента находятся 35 специалистов и семь единиц техники.