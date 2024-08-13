Могли поджечь: Полыхающий в Екатеринбурге дом принадлежит экоактивистке

Стала известна причина громких взрывов в Екатеринбурге, которые перепугали горожан. Как выяснил SHOT, в СНТ "Металлург" произошёл пожар в одном из домов, который принадлежит местной экоактивистке Екатерине Кольцовой.

Полыхающий дом в Екатеринбурге принадлежит местной экоактивистке. Видео © Telegram / Владислав Постников

Предварительно, Елена Кольцова не пострадала, но дом выгорел полностью. В помещении находились все документы и наработки по защите Московского лесопарка. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС.