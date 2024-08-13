Могли поджечь: Полыхающий в Екатеринбурге дом принадлежит экоактивистке
SHOT: В СНТ в Екатеринбурге сгорел дом местной экоактивистки
Стала известна причина громких взрывов в Екатеринбурге, которые перепугали горожан. Как выяснил SHOT, в СНТ "Металлург" произошёл пожар в одном из домов, который принадлежит местной экоактивистке Екатерине Кольцовой.
Полыхающий дом в Екатеринбурге принадлежит местной экоактивистке. Видео © Telegram / Владислав Постников
Предварительно, Елена Кольцова не пострадала, но дом выгорел полностью. В помещении находились все документы и наработки по защите Московского лесопарка. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС.
Напомним, что ранее жители Екатеринбурга сообщили о мощнейшем взрыве в городе, который прогремел недалеко от улицы Металлургов. Они заявили, что после этого начался сильный пожар.
Telegram / Владислав Постников