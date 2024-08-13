Жители Екатеринбурга сообщили о мощнейшем взрыве в городе
SHOT: В Екатеринбурге прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием
Жители Екатеринбурга сообают о взрыве недалеко от улицы Металлургов, причины которого на данный момент неизвестны. Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
Жители Екатеринбурга сообщили о мощнейшем взрыве в городе, который прогремел недалёко от улицы Металлургов. В беседе с SHOT они заявили, что после этого начался сильный пожар.
Свидетели рассказали, что неподалёку от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после этого местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым видны за несколько километров. В данный момент нет чёткой информации о произошедшем. К месту ЧП отправились сотрудники МЧС.
Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, у здания рухнули несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек получили травмы. Местные власти объявили 3 августа днём траура. СМИ 6 августа написали о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.