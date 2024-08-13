Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 21:56

Жители Екатеринбурга сообщили о мощнейшем взрыве в городе

SHOT: В Екатеринбурге прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием

Жители Екатеринбурга сообают о взрыве недалеко от улицы Металлургов, причины которого на данный момент неизвестны. Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга сообают о взрыве недалеко от улицы Металлургов, причины которого на данный момент неизвестны. Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга сообщили о мощнейшем взрыве в городе, который прогремел недалёко от улицы Металлургов. В беседе с SHOT они заявили, что после этого начался сильный пожар.

Свидетели рассказали, что неподалёку от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после этого местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым видны за несколько километров. В данный момент нет чёткой информации о произошедшем. К месту ЧП отправились сотрудники МЧС.

Семеро детей попали в больницу после наезда бешеной иномарки без водителя
Семеро детей попали в больницу после наезда бешеной иномарки без водителя

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, у здания рухнули несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек получили травмы. Местные власти объявили 3 августа днём траура. СМИ 6 августа написали о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров