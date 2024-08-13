Жители Екатеринбурга сообщили о мощнейшем взрыве в городе, который прогремел недалёко от улицы Металлургов. В беседе с SHOT они заявили, что после этого начался сильный пожар.

Свидетели рассказали, что неподалёку от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после этого местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым видны за несколько километров. В данный момент нет чёткой информации о произошедшем. К месту ЧП отправились сотрудники МЧС.