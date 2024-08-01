В Нижнем Тагиле произошёл взрыв в многоэтажном доме
Взрыв прогремел в многоквартирном доме в свердловском Нижнем Тагиле. На видео SHOT — работа экстренных служб на месте происшествия. У здания на улице Сибирском рухнул целый подъезд.
Причиной, предварительно, стал хлопок газа. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Ульяновске прогремел взрыв в жилом доме, на месте начался крупный пожар. Погибли две женщины и двухлетний ребёнок, есть пострадавшие. Причиной хлопка стал самогонный аппарат.
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