Число пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО выросло до восьми

Число пострадавших при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе "Роспан интернэшнл" (входит в "Роснефть").

"Пострадали девять человек: два работника предприятия, семь — подрядной организации, в том числе один из них погиб", — цитирует ТАСС заявление компании.