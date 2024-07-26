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26 июля, 09:05

Число пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО выросло до восьми

Число пострадавших при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе "Роспан интернэшнл" (входит в "Роснефть").

"Пострадали девять человек: два работника предприятия, семь — подрядной организации, в том числе один из них погиб", — цитирует ТАСС заявление компании.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждение, при этом позже четверых отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении около трёх часов ночи прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть граждан". До этого сообщалось о семи пострадавших и об одном погибшем.

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СУ СК России по ЯНАО

Наталья Демьянова
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