Число пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО выросло до восьми
Число пострадавших при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе "Роспан интернэшнл" (входит в "Роснефть").
"Пострадали девять человек: два работника предприятия, семь — подрядной организации, в том числе один из них погиб", — цитирует ТАСС заявление компании.
Все пострадавшие были доставлены в медучреждение, при этом позже четверых отправили на амбулаторное лечение.
Напомним, на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении около трёх часов ночи прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть граждан". До этого сообщалось о семи пострадавших и об одном погибшем.
СУ СК России по ЯНАО