Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО
Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО
Взрыв произошёл на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате происшествия один человек погиб, ещё несколько пострадали, сообщает пресс-служба СК по региону.
"26 июля 2024 года около 3 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на месторождении Пуровского района, при котором погиб один рабочий и ещё несколько человек получили травмы", — рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть граждан". Информацию о происшествии также подтвердила и региональная прокуратура, которая добавила, что после инцидента проводится проверка. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что инфраструктура нефтеперерабатывающего завода повреждена в Туапсе после атаки украинского беспилотника. Возник пожар на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет.
Shutterstock / FOTODOM / vichie81