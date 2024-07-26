Семь человек пострадали при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО, сообщили журналистам в пресс-службе "Роспан интернэшнл" (входит в "Роснефть"). Среди них — два работника предприятия и пять сотрудников подрядной организации. Их госпитализировали.