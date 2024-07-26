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26 июля, 05:16

Семь человек пострадали при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

Семь человек пострадали при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО, сообщили журналистам в пресс-службе "Роспан интернэшнл" (входит в "Роснефть"). Среди них — два работника предприятия и пять сотрудников подрядной организации. Их госпитализировали.

"На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", — цитирует заявление РИА "Новости".

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Напомним, на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении прогремел взрыв. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть граждан".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leonid Ikan

Матвей Константинов
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