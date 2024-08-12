Семеро детей попали в больницу после наезда бешеной иномарки без водителя

Иномарка без водителя наехала на детей во Владимире. Как сообщает пресс-служба СУ СК России, в результате семь несовершеннолетних с различными травмами доставили в больницу.

Видео с места ДТП во Владимире, где иномарка наехала на детей. Видео © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

Инцидент произошёл около дома 84 по улице Мира. Школьники в сопровождении взрослых направлялись в детский центр, когда припаркованный рядом "шевроле лачетти" неожиданно начал движение и наехал на них. По факту произошедшего следователи проводят процессуальную проверку.

"Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.