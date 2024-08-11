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11 августа, 10:05

Иномарка без водителя упала в обрыв в Дагестане, погибли женщина и школьница

Кадр с места трагедии в Дагестане, где погибли женщина и девочка-подросток. Обложка © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Кадр с места трагедии в Дагестане, где погибли женщина и девочка-подросток. Обложка © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

В Табасаранском районе Дагестана автомобиль без водителя упал с обрыва, в результате случившегося погибли женщина и девочка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

По данным ведомства, накануне вечером на 10-м километре дороги Хучни – Хала у "хёндай-солярис", которым управляла 43-летняя местная жительница, спустило заднее колесо. Женщина припарковалась у края проезжей части и вышла из салона, чтобы осмотреть поломку. В этот момент иномарка сама скатилась и упала в обрыв высотой около 110 метров.

"В результате происшествия пассажиры автомобиля, 13-летняя и 37-летняя местные жительницы, скончались на месте", — говорится в сообщении полиции.

Кадр с места трагедии в Дагестане, где погибли женщина и девочка-подросток. Фото © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Кадр с места трагедии в Дагестане, где погибли женщина и девочка-подросток. Фото © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Ранее сообщалось, что туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Красноярском крае. Изначально было известно о десяти пострадавших. Позже количество пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 25.

Десять туристов пострадали при падении автобуса в овраг в Красноярском крае
Десять туристов пострадали при падении автобуса в овраг в Красноярском крае
Наталья Демьянова
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