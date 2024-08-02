В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве
Власти объявили 3 августа днём траура по жертвам взрыва в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.
"В связи с трагическими событиями, произошедшими в многоквартирном доме по адресу: Нижний Тагил, улица Сибирская, 81, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким. Постановляю объявить 3 августа 2024 года днём траура в городском округе Нижний Тагил", — сказано в документе.
В этот день в городе в знак скорби приспустят флаги России, Свердловской области и Нижнего Тагила. Телерадиокомпаниям порекомендовали изменить сетку вещания и отказаться от развлекательных передач, а учреждениям культуры — отменить мероприятия. Мэр выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Он обещал помощь всем, кого настигла беда.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Жертв к настоящему моменту семь, пострадавших — 20, судьба ещё двух человек пока неизвестна.
МЧС России