Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 16:46

В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве

Власти объявили 3 августа днём траура по жертвам взрыва в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в многоквартирном доме по адресу: Нижний Тагил, улица Сибирская, 81, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким. Постановляю объявить 3 августа 2024 года днём траура в городском округе Нижний Тагил", — сказано в документе.

В этот день в городе в знак скорби приспустят флаги России, Свердловской области и Нижнего Тагила. Телерадиокомпаниям порекомендовали изменить сетку вещания и отказаться от развлекательных передач, а учреждениям культуры — отменить мероприятия. Мэр выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Он обещал помощь всем, кого настигла беда.

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего
В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего

Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Жертв к настоящему моменту семь, пострадавших 20, судьба ещё двух человек пока неизвестна.

Обложка ©

МЧС России

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров