В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве

Власти объявили 3 августа днём траура по жертвам взрыва в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

В этот день в городе в знак скорби приспустят флаги России, Свердловской области и Нижнего Тагила. Телерадиокомпаниям порекомендовали изменить сетку вещания и отказаться от развлекательных передач, а учреждениям культуры — отменить мероприятия. Мэр выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Он обещал помощь всем, кого настигла беда.