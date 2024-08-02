Количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

По данным на 2 августа в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, 9 из которых — дети. Об этом сообщили в Telegram Минздрава Свердловской области.

Специалисты разгребают завалы в Нижнем Тагиле после обрушения дома. Видео © Telegram / "МЧС России"

"В результате ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей", — говорится в сообщении.

Специалисты оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжёлое и среднетяжёлое.

Всего из-под завалов удалось спасти 15 человек, в том числе 7 детей, уточняет МЧС.