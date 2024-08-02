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Регион
2 августа, 05:50
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Количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

Специалисты собирают строительный мусор с места ЧП в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / "МЧС России"

Специалисты собирают строительный мусор с места ЧП в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / "МЧС России"

По данным на 2 августа в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, 9 из которых — дети. Об этом сообщили в Telegram Минздрава Свердловской области.

Специалисты разгребают завалы в Нижнем Тагиле после обрушения дома. Видео © Telegram / "МЧС России"

"В результате ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей", — говорится в сообщении.

Специалисты оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжёлое и среднетяжёлое.

Всего из-под завалов удалось спасти 15 человек, в том числе 7 детей, уточняет МЧС.

Life.ru публикует список погибших и раненных при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Life.ru публикует список погибших и раненных при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Сейчас в Нижнем Тагиле на месте происшествия работают психологи, также открыта горячая линия.

Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. В результате погибло четыре человека. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.

Наталья Афонина
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