Количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20
Специалисты собирают строительный мусор с места ЧП в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / "МЧС России"
По данным на 2 августа в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, 9 из которых — дети. Об этом сообщили в Telegram Минздрава Свердловской области.
Специалисты разгребают завалы в Нижнем Тагиле после обрушения дома. Видео © Telegram / "МЧС России"
"В результате ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей", — говорится в сообщении.
Специалисты оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжёлое и среднетяжёлое.
Всего из-под завалов удалось спасти 15 человек, в том числе 7 детей, уточняет МЧС.
Сейчас в Нижнем Тагиле на месте происшествия работают психологи, также открыта горячая линия.
Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. В результате погибло четыре человека. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.