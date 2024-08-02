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2 августа, 05:05

Life.ru публикует список погибших и раненных при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Спасательные работы на месте обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле шли всю ночь. К сожалению, из-под руин дома достали тела ещё двух погибших. Таким образом, число жертв выросло до четырёх. Life.ru публикует полные списки погибших и пострадавших к этому часу.

Погибли:

— Стаина С.Ю., 1985 г.р.

— Чернова Л.М., 1941 г.р.

— Анна К., 2010 г.р.

— Алëна М., 2008 г.р.

Госпитализировано 11 человек (в том числе пятеро детей):

— Шкляр Э.В., 1979 г.р.

— Батуева В.А., 1947 г.р.

— Игорь В., 2012 г.р.

— Дмитрий Щ., 2012 г.р.

— Алексей О., 2018 г.р.

— Александр Ш., 2011 г.р.

— Монакова А.Ю., 1976 г.р.

— Коркина А.А., 1959 г.р.

— Полина А., 2012 г.р.

— Фер Ф.Ф., 1945 г.р.

— Уртминцев В.П., 1944 г.р.

Направлено на амбулаторное лечение 5 человек (в том числе двое детей):

— Никита А., 2024 г.р.

— Сергей С., 2010 г.р.

— Южаков А.В., 1961 г.р.

— Хусаинов Р.А., 1985 г.р.

— Кармацких Т.Г., 1968 г.р.

МЧС показало видео спасения мужчины из-под руин рухнувшего в Нижнем Тагиле дома
МЧС показало видео спасения мужчины из-под руин рухнувшего в Нижнем Тагиле дома

Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.

Обложка ©

МЧС России

Оксана Попова
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