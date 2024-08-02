Life.ru публикует список погибших и раненных при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Спасательные работы на месте обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле шли всю ночь. К сожалению, из-под руин дома достали тела ещё двух погибших. Таким образом, число жертв выросло до четырёх. Life.ru публикует полные списки погибших и пострадавших к этому часу.