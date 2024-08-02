Life.ru публикует список погибших и раненных при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Спасательные работы на месте обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле шли всю ночь. К сожалению, из-под руин дома достали тела ещё двух погибших. Таким образом, число жертв выросло до четырёх. Life.ru публикует полные списки погибших и пострадавших к этому часу.
Погибли:
— Стаина С.Ю., 1985 г.р.
— Чернова Л.М., 1941 г.р.
— Анна К., 2010 г.р.
— Алëна М., 2008 г.р.
Госпитализировано 11 человек (в том числе пятеро детей):
— Шкляр Э.В., 1979 г.р.
— Батуева В.А., 1947 г.р.
— Игорь В., 2012 г.р.
— Дмитрий Щ., 2012 г.р.
— Алексей О., 2018 г.р.
— Александр Ш., 2011 г.р.
— Монакова А.Ю., 1976 г.р.
— Коркина А.А., 1959 г.р.
— Полина А., 2012 г.р.
— Фер Ф.Ф., 1945 г.р.
— Уртминцев В.П., 1944 г.р.
Направлено на амбулаторное лечение 5 человек (в том числе двое детей):
— Никита А., 2024 г.р.
— Сергей С., 2010 г.р.
— Южаков А.В., 1961 г.р.
— Хусаинов Р.А., 1985 г.р.
— Кармацких Т.Г., 1968 г.р.
Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.