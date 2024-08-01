Куйвашев отчитался перед Путиным о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле

Глава государства Владимир Путин выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, созданного в связи с трагедией в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан", — сказал Песков.