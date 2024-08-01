Куйвашев отчитался перед Путиным о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле
Песков: Путин заслушал доклад Куйвашева о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле
Глава государства Владимир Путин выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, созданного в связи с трагедией в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан", — сказал Песков.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадали не менее 12 человек. Сообщалось о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже стало известно, что спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается.
Life.ru