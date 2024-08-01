До 12 человек выросло число пострадавших при обрушении Нижнем Тагиле

До 12 человек выросло число пострадавших в результате взрыва газа и обрушения подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле, среди них 6 детей. В поисково-спасательных работах на месте ЧП задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники. Самолет Ил-76 МЧС России с оперативной группой также вылетел из Москвы в Нижний Тагил.