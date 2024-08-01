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1 августа, 10:37

Двух детей достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, один из них — в тяжёлом состоянии

Ещё двух детей достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Ещё двух детей достали из-под завалов многоквартирного дома в свердловском Нижнем Тагиле. По данным Life.ru, речь идёт о 12-летней девочке и пятилетнем малыше. Последнего госпитализировали в тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали синдром позиционного сдавливания.

Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © LIfe.ru

На видео — обстановка на месте инцидента. Видно, что у дома работает скорая помощь.

В полиции Нижнего Тагила проверяют информацию о двух "газовщиках" после взрыва
В полиции Нижнего Тагила проверяют информацию о двух "газовщиках" после взрыва

Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. Произошло обрушение нескольких подъездов, на месте работают спасатели. По последним данным, пострадали девять человек, среди них — дети. Возбуждено уголовное дело.

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LIfe.ru

Матвей Константинов
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