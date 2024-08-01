Двух детей достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, один из них — в тяжёлом состоянии

Ещё двух детей достали из-под завалов многоквартирного дома в свердловском Нижнем Тагиле. По данным Life.ru, речь идёт о 12-летней девочке и пятилетнем малыше. Последнего госпитализировали в тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали синдром позиционного сдавливания.

Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © LIfe.ru

На видео — обстановка на месте инцидента. Видно, что у дома работает скорая помощь.