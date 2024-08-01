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Регион
1 августа, 10:01
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В полиции Нижнего Тагила проверяют информацию о двух "газовщиках" после взрыва

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции проверяют данные о двух "газовщиках", про которых SHOT рассказали местные жители после взрыва в пятиэтажке. По данным телеграм-канала, мужчин видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до ЧП.

Очевидцы рассказали про людей в форме газовых рабочих в Нижнем Тагиле, которых видели незадолго до взрыва в пятиэтажке. Видео © Life.ru

Известно, что их прогнали жильцы одного из домов, а, уходя, те якобы ударили по трубе. В газовой службе заявили, что никаких своих сотрудников в этот район в четверг, 1 августа, не отправляли.

Как сообщал Life.ru, сегодня газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов.

Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле выбил окна в соседнем детском саду
Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле выбил окна в соседнем детском саду
Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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