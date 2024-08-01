Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле выбил окна в соседнем детском саду
Разрушенный подъезд в Нижнем Тагиле. Обложка © Life.ru
Взрывная волна выбила окна в детском саду, который находится в 50 метрах от пятиэтажного дома, где взорвался газ. Сотрудники МЧС проверяют информацию о пострадавших в воспитательном учреждении, пишет Mash.
Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / Mash
На видео заметно, что минимум 20 жителей двора вышли помогать разбирать завалы. Неравнодушные люди оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов. Известно о пяти пострадавших.