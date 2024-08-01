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1 августа, 08:49

Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле выбил окна в соседнем детском саду

Разрушенный подъезд в Нижнем Тагиле. Обложка © Life.ru

Разрушенный подъезд в Нижнем Тагиле. Обложка © Life.ru

Взрывная волна выбила окна в детском саду, который находится в 50 метрах от пятиэтажного дома, где взорвался газ. Сотрудники МЧС проверяют информацию о пострадавших в воспитательном учреждении, пишет Mash.

Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / Mash

На видео заметно, что минимум 20 жителей двора вышли помогать разбирать завалы. Неравнодушные люди оказывают помощь пострадавшим.

"Здесь всё падает": Опубликовано видео второго обрушения в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"Здесь всё падает": Опубликовано видео второго обрушения в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов. Известно о пяти пострадавших.

Дарья Нарыкова
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