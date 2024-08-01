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1 августа, 08:07

Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Предварительно, пять человек пострадали при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в свердловском Нижнем Тагиле. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.

"Начат разбор завалов", — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, в Нижнем Тагиле после взрыва обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Предварительно, причиной хлопка стал газовый баллон. Состояние троих пострадавших стабильное. Поиски ещё двоих, в том числе ребёнка, продолжаются. Уже появилось видео с места инцидента.

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Матвей Константинов
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