Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
Предварительно, пять человек пострадали при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в свердловском Нижнем Тагиле. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.
"Начат разбор завалов", — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, в Нижнем Тагиле после взрыва обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Предварительно, причиной хлопка стал газовый баллон. Состояние троих пострадавших стабильное. Поиски ещё двоих, в том числе ребёнка, продолжаются. Уже появилось видео с места инцидента.
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