"Здесь всё падает": Опубликовано видео второго обрушения в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
Камеры сняли момент второго обрушения стены пятиэтажки в Нижнем Тагиле
На видео попал момент обрушения части стены в нижнетагильской многоэтажке. Это произошло примерно через 20 минут после первого взрыва, передаёт Mash. Под завалами оказались минимум 20 квартир.
Камеры сняли момент второго обрушения стены пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Mash
Ранее стало известно, что состояние троих пострадавших, которых достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле — стабильное. Поиски ещё двоих человек, в том числе ребёнка, продолжаются.
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда.