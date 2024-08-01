"Здесь всё падает": Опубликовано видео второго обрушения в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

На видео попал момент обрушения части стены в нижнетагильской многоэтажке. Это произошло примерно через 20 минут после первого взрыва, передаёт Mash. Под завалами оказались минимум 20 квартир.

Камеры сняли момент второго обрушения стены пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Mash

Ранее стало известно, что состояние троих пострадавших, которых достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле — стабильное. Поиски ещё двоих человек, в том числе ребёнка, продолжаются.