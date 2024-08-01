"Ударил по трубе": За минуты до взрыва в Нижнем Тагиле из соседнего дома прогнали "газовщиков"

За 15 минут до взрыва в Нижнем Тагиле очевидцы видели в соседнем доме двух незнакомых мужчин в форме газовой службы, которых женщины выгоняли из подъезда. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали про газовых рабочих. Видео © SHOT

"Когда они убегали из подъезда, они стукнули по трубе какой-то. Буквально через 15 минут раздался взрыв", — поделилась женщина.