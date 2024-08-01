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1 августа, 08:45
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"Ударил по трубе": За минуты до взрыва в Нижнем Тагиле из соседнего дома прогнали "газовщиков"

Очевидцы взрыва в Нижнем Тагиле видели двух "газовщиков" за минуты до инцидента

За 15 минут до взрыва в Нижнем Тагиле очевидцы видели в соседнем доме двух незнакомых мужчин в форме газовой службы, которых женщины выгоняли из подъезда. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали про газовых рабочих. Видео © SHOT

"Когда они убегали из подъезда, они стукнули по трубе какой-то. Буквально через 15 минут раздался взрыв", — поделилась женщина.

Мужчины ходили по квартирам и якобы вели проверку газового оборудования. Известно, что плановых проверок в календаре не было, а инспекция технического состояния была всего месяц назад.

Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле после взрыва обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Предварительно считали, что причиной хлопка послужил газовый баллон. Состояние троих пострадавших стабильное. Поиски ещё двоих, в том числе ребёнка, продолжаются. Уже появилось видео с места инцидента. Позже произошло ещё одно частичное обрушение.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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