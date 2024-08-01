Тело второй погибшей достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Тело второй погибшей достали из-под завалов обрушившейся сегодня пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает SHOT .

Спасатели выносят на носилках тело второй погибшей в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

В распоряжении Life.ru оказалось видео, на котором спасатели выносят на носилках тело. По данным SHOT, это женщина. Её личность уточняется.