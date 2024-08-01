Тело второй погибшей достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Тело второй погибшей достали из-под завалов обрушившейся сегодня пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает SHOT.
Спасатели выносят на носилках тело второй погибшей в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru
В распоряжении Life.ru оказалось видео, на котором спасатели выносят на носилках тело. По данным SHOT, это женщина. Её личность уточняется.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях.
Life.ru