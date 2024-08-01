"Жить надо ради детей": Погибшая в Нижнем Тагиле оставила трогательную цитату в соцсетях

Установлена личность женщины, погибшей при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как сообщает SHOT, это 39-летняя Светлана Стаина.

По данным телеграм-канала, она проживала в одной из квартир рухнувшего подъезда. На странице женщины в соцсети было написано "Жить надо ради детей. Остальное всё само придёт".