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1 августа, 15:14

"Жить надо ради детей": Погибшая в Нижнем Тагиле оставила трогательную цитату в соцсетях

При обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле погибла 39-летняя женщина

Установлена личность женщины, погибшей при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как сообщает SHOT, это 39-летняя Светлана Стаина.

Погибшая при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Фото © SHOT

Погибшая при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, она проживала в одной из квартир рухнувшего подъезда. На странице женщины в соцсети было написано "Жить надо ради детей. Остальное всё само придёт".

Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, одного из них госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Известно минимум об одной погибшей женщине. Ещё четырёх человек, среди которых есть дети, продолжают искать под завалами.

Ещё одного человека вытащили из-под завалов в Нижнем Тагиле
Ещё одного человека вытащили из-под завалов в Нижнем Тагиле
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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