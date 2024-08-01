"Жить надо ради детей": Погибшая в Нижнем Тагиле оставила трогательную цитату в соцсетях
При обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле погибла 39-летняя женщина
Установлена личность женщины, погибшей при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как сообщает SHOT, это 39-летняя Светлана Стаина.
Погибшая при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, она проживала в одной из квартир рухнувшего подъезда. На странице женщины в соцсети было написано "Жить надо ради детей. Остальное всё само придёт".
Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, одного из них госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Известно минимум об одной погибшей женщине. Ещё четырёх человек, среди которых есть дети, продолжают искать под завалами.