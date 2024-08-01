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1 августа, 14:50

Ещё одного человека вытащили из-под завалов в Нижнем Тагиле

Из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле спасатели достали ещё одного человека. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия. Подробностей не приводится.

Высота руин достигает первого этажа, а фрагменты стен и потолков передвигают с помощью автокранов. Переодически на место запускают служебных собак, чтобы найти выживших.

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Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, одного из них госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Также из-под завалов достали тело женщины.

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Life.ru

Николай Рюмин
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