В Нижнем Тагиле из-под завалов вытащили тело женщины

Женщину без признаков жизни извлекли из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где утром прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее Life.ru сообщал, что под завалами в Нижнем Тагиле обнаружили тела двух человек без признаков жизни. Пока их личности неизвестны. Под обломками могут ещё находиться, по нашим данным, от пяти до десяти человек.