В Нижнем Тагиле из-под завалов вытащили тело женщины
Женщину без признаков жизни извлекли из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где утром прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что под завалами в Нижнем Тагиле обнаружили тела двух человек без признаков жизни. Пока их личности неизвестны. Под обломками могут ещё находиться, по нашим данным, от пяти до десяти человек.
Напомним, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть детей.
Telegram / Прокуратура Свердловской области