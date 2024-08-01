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1 августа, 14:35

В Нижнем Тагиле из-под завалов вытащили тело женщины

Женщину без признаков жизни извлекли из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где утром прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что под завалами в Нижнем Тагиле обнаружили тела двух человек без признаков жизни. Пока их личности неизвестны. Под обломками могут ещё находиться, по нашим данным, от пяти до десяти человек.

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Полиция заинтересовалась данными о подозрительных "газовщиках" в Нижнем Тагиле

Напомним, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть детей.


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Telegram / Прокуратура Свердловской области

Наталья Демьянова
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