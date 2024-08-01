Появилось видео спасения 13-летнего мальчика из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
В МЧС опубликовали видео спасения женщины и 13-летнего мальчика, которых достали из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Как сообщает SHOT, спасённая пострадавшая на этих кадрах — 48-летняя Анна М. Под завалами пока находится её 16-летняя дочь.
Кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / МЧС России
По данным телеграм-канала, четырёх госпитализированных детей эвакуировали в Екатеринбург, среди них шестилетний мальчик, который сейчас в реанимации. Врачи диагностировали у него многочисленные гематомы и сдавленный перелом теменной кости. При этом двум другим детям — четырёхмесячному ребёнку и 14-летнему парню — госпитализация не понадобилась.
Как сообщал Life.ru, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть детей.
Telegram / МЧС России