Появилось видео спасения 13-летнего мальчика из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

В МЧС опубликовали видео спасения женщины и 13-летнего мальчика, которых достали из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Как сообщает SHOT , спасённая пострадавшая на этих кадрах — 48-летняя Анна М. Под завалами пока находится её 16-летняя дочь.

По данным телеграм-канала, четырёх госпитализированных детей эвакуировали в Екатеринбург, среди них шестилетний мальчик, который сейчас в реанимации. Врачи диагностировали у него многочисленные гематомы и сдавленный перелом теменной кости. При этом двум другим детям — четырёхмесячному ребёнку и 14-летнему парню — госпитализация не понадобилась.