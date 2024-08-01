Врачи борются за жизнь малыша, которого достали из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Ребёнок, пострадавший при обрушении дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации
Последствия обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области
Шестилетний мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации после взрыва и частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Всего в медучреждения Нижнего Тагила доставлено пять человек. Видео © Telegram / Минздрав Свердловской области
"В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребёнок. Шестилетний малыш в тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники ТЦМК", — говорится в сообщении.
Ещё двух пострадавших детей со множественными осколочными ранами и одного ребёнка с черепно-мозговой травмой доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга на вертолётах, добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Спасатели разгребают завалы. По последним данным, пострадало 12 человек. Возбуждено уголовное дело. Известно, что двух детей удалось достать из-под завалов. По словам жильцов, незадолго до происшествия в соседнем доме заметили "газовщиков", обходивших квартиры. Их прогнали, и один "специалист" даже ударил, предположительно, по газовой трубе. Полиция уже проверяет эти сообщения. В компании "Газэкс" успели откреститься от этих людей.