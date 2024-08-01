Врачи борются за жизнь малыша, которого достали из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Шестилетний мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации после взрыва и частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Всего в медучреждения Нижнего Тагила доставлено пять человек. Видео © Telegram / Минздрав Свердловской области

"В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребёнок. Шестилетний малыш в тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники ТЦМК", — говорится в сообщении.