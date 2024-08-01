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1 августа, 12:07

В компании открестились от "газовщиков", обходивших квартиры перед обрушением дома в Нижнем Тагиле

Сотрудники "ГАЗЭКС" не посещали жильцов перед обрушением дома в Нижнем Тагиле

Сотрудники АО "ГАЗЭКС" не посещали обрушившийся в Нижнем Тагиле дом незадолго до инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Заявок по данному адресу в газовую службу не поступало. Сотрудники АО "ГАЗЭКС" сегодня не проводили никаких работ в данном доме", — говорится в сообщении.

СК не подтверждает, что в ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле есть погибший
СК не подтверждает, что в ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле есть погибший

Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. В здании обрушилось несколько подъездов. Спасатели разгребают завалы. По последним данным, пострадали девять человек. Возбуждено уголовное дело. Как минимум двух детей удалось достать из-под завалов, один из них — в тяжёлом состоянии. По словам жильцов, незадолго до инцидента в соседнем доме заметили "газовщиков", обходивших квартиры. Их прогнали, и один "специалист" даже ударил по, предположительно, газовой трубе. Полиция уже проверяет эти сообщения.

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Life.ru

Матвей Константинов
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