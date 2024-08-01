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1 августа, 11:34

СК не подтверждает, что в ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле есть погибший

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области не подтверждают информацию ТАСС, что после взрыва и обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом журналистов проинформировал замруководителя регионального СУ СК Алексей Невгад.

"В настоящий момент известно, что пострадавших, предварительно, восемь, и пока без смертельных случаев", — добавил он.

Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. Рухнули несколько подъездов, на место прибыли экстренные службы. По последним данным, пострадали девять человек, среди них — дети. Возбуждено уголовное дело. Как минимум двух детей удалось достать из-под завалов.

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ТАСС / Донат Сорокин

Марина Фещенко
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