СК не подтверждает, что в ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле есть погибший
В следственном управлении СК РФ по Свердловской области не подтверждают информацию ТАСС, что после взрыва и обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом журналистов проинформировал замруководителя регионального СУ СК Алексей Невгад.
"В настоящий момент известно, что пострадавших, предварительно, восемь, и пока без смертельных случаев", — добавил он.
Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. Рухнули несколько подъездов, на место прибыли экстренные службы. По последним данным, пострадали девять человек, среди них — дети. Возбуждено уголовное дело. Как минимум двух детей удалось достать из-под завалов.
ТАСС / Донат Сорокин