СК не подтверждает, что в ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле есть погибший

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области не подтверждают информацию ТАСС, что после взрыва и обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле погиб один человек. Об этом журналистов проинформировал замруководителя регионального СУ СК Алексей Невгад.