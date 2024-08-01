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1 августа, 12:46

Пять человек могут оставаться по завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Пять человек могут оставаться под завалами многоквартирного дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.

"Ещё пять человек, возможно, находятся по завалами. Работы продолжаются", — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

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Life.ru

Матвей Константинов
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