Пять человек могут оставаться по завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Пять человек могут оставаться под завалами многоквартирного дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.
"Ещё пять человек, возможно, находятся по завалами. Работы продолжаются", — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
Обложка ©
Life.ru