Ещё один житель Нижнего Тагила подтвердил визит подозрительных "газовщиков"
Житель обрушившегося в Нижнем Тагиле дома подтвердил визит "газовщиков"
За два дня до взрыва в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле неизвестные "представители газовой службы" проверяли в нём некие трубы. Об этом рассказал один из местных жителей, его слова приводит сайт MK.ru. В момент обрушения мужчина находился на работе, поэтому не пострадал.
"Мне об этом рассказали соседи. Я в этот момент находился на работе, поэтому ко мне они не попали. А к некоторым жильцам заходили и осматривали трубы", — рассказал мужчина.
Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме Нижнего Тагила прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Спасатели разгребают завалы. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело. Известно, что двух детей удалось достать из-под завалов, один из них — в тяжёлом состоянии. По словам жильцов, незадолго до происшествия в соседнем доме заметили "газовщиков", обходивших квартиры. Их прогнали, и один "специалист" даже ударил по, предположительно, газовой трубе. Полиция уже проверяет эти сообщения. В компании же "ГАЗЭКС" успели откреститься от этих людей.
Life.ru