Ещё один житель Нижнего Тагила подтвердил визит подозрительных "газовщиков"

За два дня до взрыва в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле неизвестные "представители газовой службы" проверяли в нём некие трубы. Об этом рассказал один из местных жителей, его слова приводит сайт MK.ru. В момент обрушения мужчина находился на работе, поэтому не пострадал.