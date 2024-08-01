Двух человек без признаков жизни обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле, где утром прогремел взрыв. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Пока спасатели пытаются выяснить, взрослые это или дети. Кроме них, под завалами может находиться ещё около пяти человек, их поиски сейчас продолжаются.