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1 августа, 13:11

Двух человек без признаков жизни обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле

Двух человек без признаков жизни обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле, где утром прогремел взрыв. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Последствия обрушения подъездов в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

Пока спасатели пытаются выяснить, взрослые это или дети. Кроме них, под завалами может находиться ещё около пяти человек, их поиски сейчас продолжаются.

Как сообщал Life.ru, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть детей.

Появилось видео спасения 13-летнего мальчика из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Появилось видео спасения 13-летнего мальчика из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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