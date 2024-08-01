Двух человек без признаков жизни обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле
Двух человек без признаков жизни обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле, где утром прогремел взрыв. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Последствия обрушения подъездов в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru
Пока спасатели пытаются выяснить, взрослые это или дети. Кроме них, под завалами может находиться ещё около пяти человек, их поиски сейчас продолжаются.
Как сообщал Life.ru, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек, в том числе шесть детей.
Life.ru