Полиция заинтересовалась данными о подозрительных "газовщиках" в Нижнем Тагиле
Горелых: МВД проверит информацию о повредивших трубу газовщиках в Нижнем Тагиле
Полиция проверит информацию о подозрительных "газовщиках", которые якобы могли повредить газопровод возле двух обрушившихся подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.
"Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле", — сказал он в разговоре с журналистами.
Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме Нижнего Тагила прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Спасатели разгребают завалы. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело. По словам жильцов, незадолго до происшествия в соседнем доме заметили "газовщиков", обходивших квартиры. Их прогнали, и один "специалист" даже ударил по, предположительно, газовой трубе. Полиция уже проверяет эти сообщения. В компании же "ГАЗЭКС" успели откреститься от этих людей.
Telegram / МЧС Свердловской области