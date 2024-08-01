Полиция заинтересовалась данными о подозрительных "газовщиках" в Нижнем Тагиле

Полиция проверит информацию о подозрительных "газовщиках", которые якобы могли повредить газопровод возле двух обрушившихся подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

"Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле", — сказал он в разговоре с журналистами.