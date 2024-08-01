Roblox "спас" жизнь 14-летнему геймеру из Нижнего Тагила

14-летний школьник чудом выжил во время обрушения подъезда в Нижнем Тагиле — пацана спасло, что он ушёл в соседнюю комнату играть в Roblox.

По информации Ural Mash, мама подростка Светлана погибла — её тело нашли под завалами. Женщина вернулась с прогулки с собакой в неподходящий момент. Через несколько секунд дом начал рушиться, полквартиры улетело вниз. Мальчик услышал грохот и крики, в панике стучался к соседям, но никто не открыл. Последнее, что видел, — дым и валяющуюся газовую трубу. Позже спасатели вытащили его из завалов.