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1 августа, 16:07

Roblox "спас" жизнь 14-летнему геймеру из Нижнего Тагила

14-летний мальчик выжил во время обрушения в Тагиле, благодаря игре на Roblox

14-летний школьник чудом выжил во время обрушения подъезда в Нижнем Тагиле — пацана спасло, что он ушёл в соседнюю комнату играть в Roblox.

По информации Ural Mash, мама подростка Светлана погибла — её тело нашли под завалами. Женщина вернулась с прогулки с собакой в неподходящий момент. Через несколько секунд дом начал рушиться, полквартиры улетело вниз. Мальчик услышал грохот и крики, в панике стучался к соседям, но никто не открыл. Последнее, что видел, — дым и валяющуюся газовую трубу. Позже спасатели вытащили его из завалов.

Как уже сообщал Life.ru, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Окончательное количество погибших выясняется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ II.studio

Алексей Берковиц
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