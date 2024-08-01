Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали 16-летнюю девочку
В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся сегодня пятиэтажки достали 16-летнюю девочку. Как сообщает SHOT, она жива, но пока без сознания.
Кадры спасения девочки из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / МЧС России
По данным телеграм-канала, подростка доставили в больницу. Спасатели продолжают работу на месте ЧП.
Утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек. Сообщалось о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже стало известно, что спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается.
VK / Владислав Пинаев