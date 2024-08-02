МЧС показало видео спасения мужчины из-под руин рухнувшего в Нижнем Тагиле дома

Из-под завалов рухнувшей в Нижнем Тагиле мгогоэтажки удалось спасти мужчину. Кадры его чудесного спасения обнародовала в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

Благодаря профессионализму спасателей, из-под завалов обрушившейся многоэтажки удалось спасти более 10 человек. Видео © Telegram / МЧС России

На опубликованном видео запечатлён момент спасения мужчины, который жильцы встретили аплодисментами. Судя по опубликованным кадрам, его госпитализировали. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.