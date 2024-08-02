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2 августа, 00:15

МЧС показало видео спасения мужчины из-под руин рухнувшего в Нижнем Тагиле дома

Из-под завалов рухнувшей в Нижнем Тагиле мгогоэтажки удалось спасти мужчину. Кадры его чудесного спасения обнародовала в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

Благодаря профессионализму спасателей, из-под завалов обрушившейся многоэтажки удалось спасти более 10 человек. Видео © Telegram / МЧС России

На опубликованном видео запечатлён момент спасения мужчины, который жильцы встретили аплодисментами. Судя по опубликованным кадрам, его госпитализировали. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле спасены 14 человек
Из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле спасены 14 человек

Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадало не менее 12 человек. На данный момент известно о трёх жертвах. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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