Количество жертв обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле выросло до трёх
МЧС: Третий погибший извлечён из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Из-под завалов обрушившейся в Нижнем Тагиле многоэтажки извлечено ещё одно тело. Таким образом, число жертв выросло до трёх. Об этом сообщили в МЧС.
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле продолжается спасательная операция. Видео © Telegram / МЧС России
"Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли ещё одного погибшего. Всего, к сожалению, погибло три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются", — рассказали в ведомстве.
Life.ru рассказывал, что утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадало не менее 12 человек. На данный момент известно о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.
Telegram / МЧС России