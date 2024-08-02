Из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле спасены 14 человек

Из-под завалов обрушившейся в Нижнем Тагиле многоэтажки спасли 14 человек. По информации МЧС России, в их числе восемь детей.

"Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. <…> Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время", — рассказали в ведомстве.