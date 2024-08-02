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1 августа, 22:28

Из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле спасены 14 человек

МЧС: 14 человек спасены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Из-под завалов обрушившейся в Нижнем Тагиле многоэтажки спасли 14 человек. По информации МЧС России, в их числе восемь детей.

Спасательные работы на месте обрушившейся в Нижнем Тагиле многоэтажки продолжаются. Видео © Telegram / МЧС России

"Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. <…> Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадали не менее 12 человек. На данный момент известно о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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