Из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле спасены 14 человек
МЧС: 14 человек спасены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Из-под завалов обрушившейся в Нижнем Тагиле многоэтажки спасли 14 человек. По информации МЧС России, в их числе восемь детей.
Спасательные работы на месте обрушившейся в Нижнем Тагиле многоэтажки продолжаются. Видео © Telegram / МЧС России
"Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. <…> Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время", — рассказали в ведомстве.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. В результате пострадали не менее 12 человек. На данный момент известно о двух жертвах. Первой погибшей стала 39-летняя женщина, которая оставила трогательную цитату в соцсетях. Позже спасатели достали тело ещё одной жительницы — ей было примерно 38 лет, её личность устанавливается. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину.
Telegram / МЧС России